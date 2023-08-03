В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии изменили схему движения автобусов

В Екатеринбурге ликвидируют последствия крупной коммунальной аварии. Из-за этого пришлось изменить схему движения общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня около 5 часов утра произошла авария на сетях водопровода в районе дома по улице Щербакова, 2а. В связи с этим временно закрыто движение троллейбусов на Химмаш и Табачную фабрику.

Автобусы №36 и №97 направлены по объезду через Кольцовский тракт. Автобус №012 направлен через Вторчермет.

"К ликвидации аварии подключены аварийные службы ВОИС. Производится откачка воды. После устранения последствий аварии движение общественного транспорта будет восстановлено согласно маршрутам", - отметили в мэрии.