03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии изменили схему движения автобусов

В Екатеринбурге ликвидируют последствия крупной коммунальной аварии. Из-за этого пришлось изменить схему движения общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня около 5 часов утра произошла авария на сетях водопровода в районе дома по улице Щербакова, 2а. В связи с этим временно закрыто движение троллейбусов на Химмаш и Табачную фабрику.

Автобусы №36 и №97 направлены по объезду через Кольцовский тракт. Автобус №012 направлен через Вторчермет.

"К ликвидации аварии подключены аварийные службы ВОИС. Производится откачка воды. После устранения последствий аварии движение общественного транспорта будет восстановлено согласно маршрутам", - отметили в мэрии.

Теги: автобусы, движение, авария, троллейбусы, Екатеринбург


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