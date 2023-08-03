В Минздраве поддержали идею маркировки полезных продуктов

Министерство здравоохранения России поддержало идею маркировки полезных продуктов питания.

Об этом следует из ответа заместителя министра Евгении Котовой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который ранее направил письмо в Минздрав. В документе он предложил создать специальный знак на упаковке пищевых продуктов "одобрено Минздравом РФ" для создания положительного имиджа у полезных для здоровья продуктов питания. Парламентарий указал, что введение знака также поддержит производство такого продовольствия, при этом снизив спрос на вредные продукты.

Котова сообщила, что ведомство концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов. По ее словам, согласно обзору Всемирной организации здравоохранения, сам факт наличия практики маркировки продуктов питания во многих странах говорит о перспективности такой политики. Отмечается, что введение графической здравоохранной маркировки продуктов питания на передней стороне упаковки воздействует не только на потребителей, но и на производителей, организации общественного питания, способствуя изменению состава продуктов в лучшую сторону.

Замминистра отметила, что также есть доказательства эффективности маркировки меню заведений общественного питания с указанием калорийности того или иного блюда либо содержания соли.

Другой вариант предусматривает маркировку ценников продуктов питания на полках магазинов продавцом на основании правил, утвержденных правительственными органами. "Этот вариант не требует вовлечения производителя. В этом случае необходимо создание национального реестра продуктов питания и сбор данных о содержании в составе продуктов наиболее важных питательных веществ, сообщает ТАСС.