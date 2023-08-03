В Минздраве поддержали идею маркировки полезных продуктов

03 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Минздраве поддержали идею маркировки полезных продуктов

Министерство здравоохранения России поддержало идею маркировки полезных продуктов питания.

Об этом следует из ответа заместителя министра Евгении Котовой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который ранее направил письмо в Минздрав. В документе он предложил создать специальный знак на упаковке пищевых продуктов "одобрено Минздравом РФ" для создания положительного имиджа у полезных для здоровья продуктов питания. Парламентарий указал, что введение знака также поддержит производство такого продовольствия, при этом снизив спрос на вредные продукты.

Котова сообщила, что ведомство концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов. По ее словам, согласно обзору Всемирной организации здравоохранения, сам факт наличия практики маркировки продуктов питания во многих странах говорит о перспективности такой политики. Отмечается, что введение графической здравоохранной маркировки продуктов питания на передней стороне упаковки воздействует не только на потребителей, но и на производителей, организации общественного питания, способствуя изменению состава продуктов в лучшую сторону.

Замминистра отметила, что также есть доказательства эффективности маркировки меню заведений общественного питания с указанием калорийности того или иного блюда либо содержания соли.

Другой вариант предусматривает маркировку ценников продуктов питания на полках магазинов продавцом на основании правил, утвержденных правительственными органами. "Этот вариант не требует вовлечения производителя. В этом случае необходимо создание национального реестра продуктов питания и сбор данных о содержании в составе продуктов наиболее важных питательных веществ, сообщает ТАСС.

Теги: Минздрав, продукты, еда, здоровье


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети