03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Московская аптека продавала лекарства, украденные из больниц

В одной из аптек Москвы изъяты дорогостоящие рецептурные препараты.

Операцию проводили сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Аптека принадлежит ООО "Астра-Фарм". Как предполагается, они были похищены из крупных медучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми. Лекарства предназначались для пациентов с онкозаболеваниями. Также были и другие жизненно важные препараты. Выдаваться они должны были на руки, но оказались во вторичной продаже. 

Аптека предлагала купить их по ценам вдвое-втрое ниже рыночных, а рекламу и информацию о наличии размещала в интернете на известном аптечном агрегаторе. 

По словам экспертов, такой незаконный оборот означает, что пациент, которому выписывались препараты, мог их не получить и в итоге стать инвалидом или умереть

Полицейские собираются завести уголовное дело о мошенничестве и приобретении или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Вопросы у правоохранителей могут возникнуть и к руководству тех медучреждений, откуда утекли лекарства, уточнил источник.

В 2022 году аптека "Астра-Фарм" уже попадалась на аналогичных нарушениях, из нее изымали нелегальные лекарства примерно на 1 млн руб. Предприятие также печатала поддельные чеки на незарегистрированном кассовом аппарате. Было возбуждено уголовное дело, но оно не стало препятствием для продолжения бизнеса, сообщают "Известия". 

Теги: лекарства, больницы, медицина, аптеки


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