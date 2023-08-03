Каждый пятый россиянин в последние два года рассматривал покупку дачи

21% граждан России за последние два года рассматривали покупку дачи.

Согласно исследованию "Сберстрахование жизни" и медиахолдинга Rambler&Co, у 28% участников опроса загородный участок уже имеется. 51% граждан пока не собираются ее покупать. Среди основных целей приобретения дачного участка - организация отдыха (76%), инвестиция (8%), огородное хозяйство (8%), обустройство дома для родителей, либо других пожилых родственников (8%).

Главным критерием при выборе является стоимость (34% опрошенных). О транспортной доступности заявили 28% участников исследования, наличие коммуникаций (15%), окружающая природа (8%), инфраструктура (7%), состояние строений и доброжелательность соседей (по 4%).

42% готовы потратить на дачу 3 млн руб. и более. 16% - от 1 до 3 млн, 26% - от 500 тыс. до 1 млн, 16% - до 500 тыс.

Из тех россиян, у которых дача уже имеется, используют её для отдыха (40%) для огородного хозяйства (34%). У 12% респондентов там живут родители или другие родственники. Редко приезжают в свой загородный дом 9%, а 5% делают там ремонт, сообщает ТАСС.