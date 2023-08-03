Каждый пятый россиянин в последние два года рассматривал покупку дачи

03 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото:domoholic.ru

Каждый пятый россиянин в последние два года рассматривал покупку дачи

21% граждан России за последние два года рассматривали покупку дачи.

Согласно исследованию "Сберстрахование жизни" и медиахолдинга Rambler&Co, у 28% участников опроса загородный участок уже имеется. 51%  граждан пока не собираются ее покупать. Среди основных целей приобретения дачного участка - организация отдыха (76%), инвестиция (8%), огородное хозяйство (8%), обустройство дома для родителей, либо других пожилых родственников (8%).

Главным критерием при выборе является стоимость (34% опрошенных). О транспортной доступности заявили 28% участников исследования, наличие коммуникаций (15%), окружающая природа (8%), инфраструктура (7%), состояние строений и доброжелательность соседей (по 4%).

42% готовы потратить на дачу 3 млн руб. и более. 16% - от 1 до 3 млн, 26% - от 500 тыс. до 1 млн, 16% - до 500 тыс.

Из тех россиян, у которых дача уже имеется, используют её для отдыха (40%)  для огородного хозяйства (34%). У 12% респондентов там живут родители или другие родственники. Редко приезжают в свой загородный дом 9%, а 5% делают там ремонт, сообщает ТАСС.

Теги: дача, соцопрос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети