03 Августа 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Сотрудники IT-компаний без высшего образования могут получить отсрочку от армии

Сотрудники IT-компаний со средним профильным образованием должны получать отсрочку от военной службы.

Минцифры обратилось в кабмин РФ с инициативой о разработке соответствующих поправок. Также ведомство предлагает расширить список специальностей выпускников высших учебных заведений, которые могут претендовать на отсрочку. Как подтвердили представители отрасли, в IT-сфере появляется всё больше квалифицированных специалистов, имеющих только среднее образование, поэтому инициатива необходима.

На необходимость кадровой поддержки отрасли обратила внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Именно ей правительство направило ответ Минцифры. В своем обращении она заявила, что в сфере информационных технологий доля специалистов без профильного высшего образования составляет около 80%, сообщают "Известия".

В настоящее время отсрочка действует только для сотрудников IT-компаний с высшим образованием.

Ранее 2 тысячи российских IT-компаний лишились аккредитации в Минцифры.

Теги: IT-компании, отсрочка, армия, образование


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Ранее 25.07.2023 13:58 Мск 2 тысячи российских IT-компаний лишились аккредитации в Минцифры

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