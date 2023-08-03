03 Августа 2023
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Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Мэрия Красноярска отказалась оснащать бомбоубежища из-за возможного расхищения

Власти Красноярска не будут оснащать бомбоубежища из-за возможных хищений.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" депутат горсовета Роман Крастелев. Он опубликовал ответ на запрос из администрации за подписью заместителя мэра Вадима Войцеховского. Из письма следовало, что в соответствии с нормативными требованиями может потребоваться оснастить бомбоубежища, в частности, лавками (более 234 тыс.), медицинскими аптечками (более 18 тыс. комплектов) и емкостями для воды на 100 л (более 9 тыс. штук).

Крастелев ответил, что закупка и установка этого оборудования в помещения бомбоубежищ нецелесообразна, "так как может спровоцировать его хищение". Депутат отметил, что помещения бомбоубежищ города "пустые и не укомплектованные".

Речь идет о 150 объектах, которые "нуждаются в ремонте и укомплектовании". Как отмечает парламентарий, сделать это можно только после их принятия в муниципальную собственность.

Теги: Красноярск, бомбоубежища


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