СМИ: власти намерены вернуться к штрафам за превышение средней скорости

Российские власти намерены вернуть штрафы, которыми будет наказываться превышение водителями средней скорости.

Фактически разговор идет о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Такая мера была отменена два года назад по решению ГИБДД России. Минтранс учел критику и разработал проект поправок к правилам дорожного движения, а также готовит соответствующие изменения в КоАП.

Как говорят в ГИБДД, нужно решить, в том числе, проблему с подсудностью, когда участок трассы находится на территории нескольких субъектов. При этом нарушителями могут стать т тихоходы, так как движение на автомагистрали со скоростью ниже 40 км/ч запрещено, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в России могут изменить правила дорожного движения, запретив начинающим водителям управлять мощными автомобилями.