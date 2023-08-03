03 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Экс-глава Дагестана: для организации работы исламского банкинга в РФ потребуется 25 лет

Минимум 25 лет понадобится, чтобы в России заработала система законодательства по исламскому банкингу.

Как сообщил бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, исламский банк считается одним из самых эффективных банков в мире. Он облегчит финансирование многих проектов в получении кредитов, работу с ними и обслуживание. "Надо, чтобы дали открыть окошко исламского банка. Не исламский банк ввести, а открыть окошко", - заявил политик.

Как отметил Абдулатипов, для того чтобы исламский банкинг работал в России, нужен не один закон, а поправки в более 50 законов. Он указал на другую систему финансово-экономического развития, сообщает ТАСС.

Многие российские банки говорят, что готовы попробовать так называемый исламский банкинг, заявил ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Теги: исламский банкинг, банки, финансы


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