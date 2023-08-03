03 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

The Wall Street Journal: российская экономика показала прочность перед санкциями Запада

Экономика России выдержала санкции, введенные против Москвы со стороны Запада, после начала специальной военной операции.

Она продемонстрировала свою прочность. Провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени идентичен тупиковой ситуации на поле боя, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Изначально Россия испытывала проблемы с импортом микрочипов, однако власти смогли их решить, и сегодня имеют возможности ежедневно наносить удары высокоточным оружием. Также, несмотря на введенные ограничения на продажу российской нефти, ее продолжают покупать, добыча углеводородов в РФ снизилась незначительно.

Эксперты говорят, что устойчивость экономики России связана со значительными вливаниями со стороны государства, развитием военно-промышленного комплекса, переориентацией внешней торговли на восточных партнеров, в том числе - Индию и Китай.

В настоящее время экономика России по большинству показателей, в том числе по уровню потребления, восстановилась до уровня конца 2021 года. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ о денежно-кредитной политике.

Теги: экономика, санкции, Запад


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