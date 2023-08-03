Роскомнадзор не подтвердил подготовку запрета продаж техники Apple

03 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика В России
Фото: Apple

Роскомнадзор не подтвердил подготовку запрета продаж техники Apple

Сообщения о том, что в России после проведения исследований Роскомнадзором могут запретить продажу техники Apple, не являются правдоподобными.

"Нет", – сообщили в пресс-службе регулятора. Так там ответили на вопрос о том, возможен ли запрет техники американской корпорации в РФ после проведения исследований.

Ранее появилась информация о том, что такой запрет могут ввести после проведения исследований со стороны Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сообщает ТАСС.

Напомним, подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" объявило закупку гаджетов зарубежных брендов. Ведомство протестирует работу устройств на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки.

Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, это актуальное и необходимое решение.

Теги: Роскомнадзор, Apple,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.08.2023 00:03 Мск Хинштейн: Пока вопрос о запрете iPhone не стоит
Ранее 01.08.2023 02:11 Мск Роскомнадзор закупил смартфоны на 2,3 млн рублей, чтобы проверить их на защищенность
Ранее 28.07.2023 09:46 Мск Минпромторг рекомендовал российским предприятиям запретить сотрудникам использовать iPhone для работы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети