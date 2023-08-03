Роскомнадзор не подтвердил подготовку запрета продаж техники Apple

Сообщения о том, что в России после проведения исследований Роскомнадзором могут запретить продажу техники Apple, не являются правдоподобными.

"Нет", – сообщили в пресс-службе регулятора. Так там ответили на вопрос о том, возможен ли запрет техники американской корпорации в РФ после проведения исследований.

Ранее появилась информация о том, что такой запрет могут ввести после проведения исследований со стороны Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сообщает ТАСС.

Напомним, подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" объявило закупку гаджетов зарубежных брендов. Ведомство протестирует работу устройств на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки.

Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, это актуальное и необходимое решение.