Минфин отказался от покупок валюты на сверхдоходы

Министерство финансов России в ближайшие месяцы не будет соблюдать бюджетное правило и откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы.

Это связано с ослаблением рубля. Таким образом, власти не хотят излишне давить на национальную валюту. Сверхдоходы будут направлять на финансирование дефицита. Это в свою очередь позволит замедлить темпы использования средств Фонда национального благосостояния.

Дополнительные доходы от продажи нефти и газа будут получены в августе. О какой сумме идет речь – неизвестно.

До конца 2023 года возобновление покупок валюты по бюджетному правилу не ожидается, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Напомним, впервые с начала июля доллар на Московской бирже 2 августа стоил больше 93 рублей. Курс евро превысил 102 рубля.