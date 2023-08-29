Желающих проститься с Евгением Пригожиным не пускают на кладбище

Желающих проститься с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не пускают на Пороховское кладбище, сообщает "Фонтанка".

"Люди уже несут цветы, на кладбище их не пускают, и они кладут их у ограждения", - сообщает издание.

На кладбище выставили рамки металлодетекторов и ограждения. По всей территории дежурят полицейские, одетые в теплую одежду, что, по мнению журналистов издания, означает, что они останутся дежурить ночью.

Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище. Ранее в СМИ появилась фотография его могилы.





Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту летели оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.