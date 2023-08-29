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Фото: Pxhere

МВД: Фигуристу Алину Горбачеву нашли живой

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева была найдена полицейскими в Москве, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации СКР, в ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств ее отсутствия.

В соцсетях сообщают, что якобы спортсменка скрывалась в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Горбачева является победительницей первенства России по фигурному катанию этого года в женском одиночном разряде. Спортсменка родилась в Краснодаре, выступает за Тверскую область, хотя тренируется в Москве.

Теги: Алина Горбачева, фигуристка


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