МВД: Фигуристу Алину Горбачеву нашли живой

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева была найдена полицейскими в Москве, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации СКР, в ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств ее отсутствия.

В соцсетях сообщают, что якобы спортсменка скрывалась в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Горбачева является победительницей первенства России по фигурному катанию этого года в женском одиночном разряде. Спортсменка родилась в Краснодаре, выступает за Тверскую область, хотя тренируется в Москве.