Бастрыкин взял на контроль опасный дом в Югре, где обрушились потолки и пол

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в одном из домов в поселке Высоком, в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее жители поселка пожаловались на то, что внутри квартир и подъезде их дома обвалились потолки. Дождями затопило места, где расположена проводка. Рушатся полы в комнатах над соседними квартирами.

Следственный комитет ХМАО-Югры проводит проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.