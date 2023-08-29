На ямальца, устроившего стрельбу по приставам, завели еще одно дело

В отношении 61-летнего жителя ноябрьского поселка СУ-952 Марата Сайткулова, устроившего стрельбу по судебным приставам, которые пришли выселять его из аварийного дома, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Первое дело было возбуждено накануне по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". Сейчас мужчину также обвиняют в "Применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

По данным следствия, 28 августа приставы прибыли к аварийному деревянному дому, находящемуся в частном секторе. Местный житель, проживающий в этом доме, категорически отказался общаться с приставами насчет выселения. Выстрелил из ружья в воздух, поджег свой автомобиль и скрылся в доме.

Во время штурма и подозреваемый облил дом горючей жидкостью и поджег помещение, поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников правопорядка. В результате с ожогами тела и верхних дыхательных путей он был госпитализирован.

Кроме подозреваемого никто не пострадал. В его жилище обнаружено и изъято гладкоствольное двуствольное оружие и патроны к нему.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств.