Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53

Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в московском кафе "Бистро-24" на ул. Софьи Ковалевской выросло до 53, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о 32 случаях отравления.

Двое отравившихся дети - девяти и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализировано 42 человека, из них 10 уже выписаны на амбулаторное лечение. У 20 пострадавших установлен диагноз сальмонеллез, часть проб находится в работе.

Как выяснил Роспотребнадзор, в кафе было мало холодильников, для готовки использовали мясо неизвестного производителя без маркировки. Готовую шаурму хранили без маркировки. В заведении общепита изъяли 180 кг продукции. Сотрудники кафе работали без медицинских книжек и не проходили медосмотр.

Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой. Виновным грозит до шести лет лишения свободы. Люди начали обращаться за медицинской помощью в период с 20 по 24 августа.