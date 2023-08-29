Бастрыкин взял на контроль дело об исчезновении фигуристки Алины Горбачевой

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Московские следователи возбудили дело по статье "Убийство" по факту безвестного исчезновения девушки. По данным следствия, вечером 28 августа 2023 года девушка, завершив тренировку, покинула один из спортивных комплексов в городе Москве и до настоящего времени домой не вернулась.

Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах расследования дела и мерах, направленных на розыск несовершеннолетней. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, вещи девочки были найдены на Покровской набережной Москвы-реки, но следов ее самой обнаружить не удалось.

Между тем, в сети и СМИ появляются подробности о Горбачевой. Так, ряд Telegram-каналов упоминает о странном мужчине, который иногда появлялся рядом с катком, где у юных фигуристок проходили тренировки. Также сообщается, что Горбачева, якобы, незадолго до исчезновения поссорилась с тренером и у девочки даже были мысли о переходе к другому специалисту.

Горбачева является победительницей первенства России по фигурному катанию этого года в женском одиночном разряде. Спортсменка родилась в Краснодаре, выступает за Тверскую область, хотя тренируется в Москве.