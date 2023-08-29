"Мертв или жив?.." Появились первые фото могилы Пригожина

Появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там сегодня прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом.

Известно, что Пригожина похоронили почти одновременно с его замом Валерием Чекаловым. Церемония проходила на Пороховском кладбище в тот момент, когда прошло некое "постановочное прощание" в другом месте, в Манеже.

Были ли во время церемонии воинские почести, какие полагаются в случае прощания с Героями РФ, неизвестно. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что не было. Об участии в похоронах кого-то из руководителей государства неизвестно - скорее всего, они не приезжали.

На могиле кто-то оставил отрывок стихотворения Бродского "Натюрморт" с риторическим вопросом: "Ты мертв или жив?"

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту летели оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.