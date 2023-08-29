29 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: Накануне.RU

57 компаний, работающих во Владимирской области, первыми получили статус «ответственного бизнеса»

29 августа первый заместитель Губернатора Александр Ремига провёл первое заседание Совета по вопросам развития ответственного ведения бизнеса во Владимирской области. В мероприятии приняли участие исполнительный директор Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» Юрий Чайка, министр экономического развития и промышленности Сергей Сидорин, министр имущественных и земельных отношений Владимир Горланов, первый заместитель министра финансов Максим Васенин, представители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и представители ресурсоснабжающих организаций региона – члены Совета.

Напомним, в сентябре 2022 года на Владимирском промышленно-инвестиционном конгрессе впервые была представлена концепция модельного закона о поддержке ответственного ведения бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга, разработанного совместно с полпредством ЦФО под личным руководством Игоря Щёголева. Закон был принят и вступил в силу с 1 января 2023 года. Основная его задача – снизить административное давление на бизнес, который участвует в достижении национальных целей страны, вкладывается в улучшение жизни людей и развитие территорий.

«Одна из ключевых задач, которую ставит Губернатор Александр Авдеев – комфортное, безбарьерное развитие бизнеса в регионе. В рамках закона об ответственном ведении бизнеса Правительство Владимирской области заключило соглашения о сокращении сроков предоставления услуг с ключевыми ресурсоснабжающими организациями. Органы исполнительной и муниципальной власти приняли нормативные акты, сокращающие сроки предоставления услуг. Уже сейчас ответственный бизнес может претендовать на сокращение сроков по более чем 60 процедурам (услугам), из них 30 – на региональном уровне, 27 – на муниципальном уровне и 9 – оказываемых ресурсоснабжающими организациями. Благодаря сокращению процедур сроки строительства объекта в среднем сокращаются на 4 месяца, что положительно влияет на операционные результаты инвестора, позволяя быстрее начать извлекать доход от капиталовложений, что в свою очередь несёт положительные социально-экономические эффекты для области», – подчеркнул Александр Ремига.

александр ремига(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, для того, чтобы получить статус «ответственного бизнеса» компании должны соответствовать основным критериям: влияние на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий, уровень заработной платы и наличие социального пакета для работников, реализация во Владимирской области инвестпроектов, экологических, социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов, связанных с повышением уровня жизни и комфорта населения региона, налоговая эффективность деятельности и экономическая устойчивость юридического лица.

Владимирская область первой в стране приняла соответствующий закон. Сейчас над аналогичными нормативными актами работают ещё 3 области ЦФО – Воронежская, Липецкая и Рязанская.

Теги: ответственный бизнес, компании, социально-экономический эффект,


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