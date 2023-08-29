29 Августа 2023
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Политика Владимирская область
Фото:avo.ru

Губернатор Александр Авдеев поблагодарил депутатов ЗакСО Владимирской области за конструктивное взаимодействие

29 августа состоялось итоговое заседание седьмого созыва Законодательного Собрания Владимирской области под председательством Владимира Киселёва. В нём также приняли участие Губернатор Александр Авдеев, его первый заместитель Дмитрий Лызлов, сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова, руководители органов исполнительной власти области и региональных управлений федеральных ведомств.

«Сегодня завершается большой и важный этап в работе нашего регионального органа представительной власти. И этот период был одним из самых непростых с 1990-х годов. На него пришлась пандемия Covid-19, начало специальной военной операции, западные санкции, мобилизация. Это потребовало от вас и напряжённой законотворческой работы, и особого внимания к проблемным вопросам, возникающим у избирателей. Благодаря совместным усилиям депутатского корпуса и органов исполнительной власти, местного самоуправления область устояла перед всеми вызовами. Отдельно отмечу личный вклад многих из вас в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Несколько коллег встречались с нашими ребятами в учебных центрах, в зоне проведения СВО, оказывали адресную помощь по разным вопросам», – подчеркнул Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото:avo.ru

Губернатор констатировал: благодаря принятым мерам поддержки удалось не только сохранить стабильность в экономике и социальной сфере, но и удержать курс на развитие. Индекс промышленного производства в главной для региона обрабатывающей промышленности по итогам 2022 года увеличился более чем на 4 процента к предыдущему году. За первое полугодие 2023-го он вырос почти на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы консолидированного бюджета за полгода составили около 57,5 млрд рублей – рост почти на 17 процентов, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Александр Авдеев поблагодарил депутатов за конструктивное взаимодействие и работу на результат. С сентября 2018 года по август 2023 года принято 786 областных законов. В числе наиболее социально значимых инициатив – продление статуса многодетных для семей с детьми-студентами до достижения ими 23 лет; расширение количества получателей регионального материнского капитала – с 1 сентября он будет выплачиваться не только при рождении или усыновлении третьего ребёнка, но и на каждого четвёртого и последующих детей, рождённых либо усыновлённых в 2022 году и позднее; обновление закона о бесплатной юридической помощи, расширение категорий лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и перечня случаев её оказания; создание пилотного для России закона о поддержке ответственного ведения бизнеса.

александр авдеев(2023)|Фото:avo.ru

В ходе августовской сессии депутаты также поддержали социально важные законопроекты, внесённые Губернатором. В их числе – закон, который даёт многодетным семьям право выбора – получить земельный участок или сертификат номиналом 250 тысяч рублей на его покупку или улучшение жилищных условий, в том числе посредством ипотеки. Также приняты законы об установлении новой областной награды для учителей и воспитателей – «Педагогическая слава земли Владимирской» и о возрождении института медицинских вытрезвителей. Кроме того, состоялось так называемое «нулевое чтение» областного бюджета – утверждение исходных данных для формирования главного финансового документа на следующий год. Предварительные обсуждения прошли в профильных комитетах регионального парламента.

В завершение заседания Губернатор вручил Почётные грамоты Правительства Владимирской области трём председателям комитетов Законодательного Собрания – Сергею Бирюкову, Михаилу Максюкову и Александру Нефёдову. Благодарность областного Правительства объявлена трём депутатам – Ивану Алтухову, Сергею Корнишову и Вадиму Сереброву.

Теги: александр авдеев, депутаты, законодательное собрание владимирской области, законы


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