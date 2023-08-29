29 Августа 2023
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Фото: 66.мвд.рф

В Югре двое мужчин отравились контрафактным алкоголем

В Югре двое мужчин - владелец магазина и его знакомый отравились контрафактным алкоголем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

24 августа 66-летний предприниматель из Горноправдинска выпил алкоголь из своего магазина вместе со своим знакомым. На следующее утро оба мужчины обратились в больницу с симптомами отравления. В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где продолжает проходить лечение. Второй мужчина 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Из магазина предпринимателя и складских помещений следователями СК России изъята вся спиртосодержащая продукция, которая в настоящее время направлена на судебно-химическую экспертизу.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

Теги: алкоголь, контрафакт, отравление


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