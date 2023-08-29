29 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Почетными гражданами Челябинска стали советник губернатора и главврач детской больницы

Звание "Почетный гражданин Челябинска" присвоили главврачу областной детской больницы Галине Киреевой и советнику губернатора области Владимиру Мякушу. Такое решение приняли депутаты гордумы на заседании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, знаки отличия им будут вручены в торжественной обстановке, а имена - занесены в книгу "Почетные граждане города Челябинска".

Напомним, Владимир Мякуш возглавлял Законодательное собрание Челябинской области с 2005 года. В ноябре 2021 года он сложил полномочия председателя ЗСО. После отставки Владимир Мякуш стал советником губернатора Челябинской области.

Теги: Владимир Мякуш, советник губернатора, главврач,


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