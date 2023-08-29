29 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Турецкая авиакомпания запускает рейсы с зонами, свободными от детей

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines начала продавать билеты на рейсы с зонами, в которых не будет детей. Доплата за место в такой зоне составит $50-100, пишет Bloomberg.

"Эта зона в самолете предназначена для пассажиров, путешествующих без детей, и для бизнес-путешественников, желающих поработать в спокойной обстановке", — говорится в сообщении перевозчика. Также авиакомпания считает, что порадуются и родители шумных детей, поскольку им не придется беспокоиться о неудобстве для других пассажиров.

Зона без детей будет включать первые 12 рядов самолета Airbus A350-900, то есть 93 стандартных места и девять XL-кресел, отделенных занавеской от остальных пассажиров. Купить билет в эту зону можно только с 16 лет, передает Forbes.

Теги: самолет, дети, турция, услуги


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