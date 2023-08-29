29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Алтайский депутат предложил вооружать врачей "скорой" электрошокерами

Депутат заксобрания Алтайского края от ЛДПР Сергей Булаев считает, что надо вооружать сотрудников "скорой помощи". В своем telegram-канале политик напомнил, что в регионе второй раз за два месяца произошло нападение на фельдшера "скорой": в июле это случилось в Яровом. 25 августа в Бийске человек, к которому в бар приехала бригада врачей, ударил фельдшера в лицо, сломал нос.

"Я уже говорил, что бригады "скорой помощи" нужно вооружить электрошокерами или травматическими пистолетами, чтобы они могли давать отпор пьяным, хулиганам и другим неадекватам. Исполнительная власть не отреагировала, и вот он, второй вопиющий случай, на медработника напали, когда он исполнял свои обязанности, оказывал помощь", - написал депутат.

Фракция либерал-демократов в заксобрании будет готовить официальное обращение в минздрав и ГУ МВД по Алтайскому краю.

Теги: Алтайский край, депутат, "скорая помощь", обращение


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