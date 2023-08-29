29 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Свердловское правительство отчиталась о ликвидации всех лесных пожаров

В Свердловской области за сутки ликвидированы все лесные пожары. Об этом сообщает департамент информполитики региона. На вечер 28 августа возгорания общей площадью в 233 га потушены в Махневском, Серовском и Сосьвинском районах

По словам исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, самый сложный пожар зафиксировали в Серовском районе: лес горел на отдаленных участках, из-за чего пришлось привлекать бульдозер и пропахивать минерализованную полосу.

В Сосьвинском районе спасателям повезло меньше - из-за болотистой местности технику доставить было невозможно. В связи с этим минерализованную полосу в 500 м пришлось копать вручную. В Махневском районе сложилась похожая ситуация - трактор удалось задействовать только на небольших участках территории, после чего пожарным снова пришлось справляться только своими силами.

Существенным подспорьем стали дожди — осадки проливают потушенные очаги и исключают возникновение новых.

Напомним, что после кошмарных летних пожаров Уральской авиабазе закупили новую технику на 30 млн рублей. 10 из них были выделены из областного бюджета, остальные - из федерального.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории РФ или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Теги: лес, пожар


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