Жительницу Пермского края судят за хищение миллионов у свердловских пенсионеров

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о хищении миллионов рублей у пенсионеров.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница Пермского края. Ее обвиняют по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Покушение на мошенничество". По версии следствия, зимой 2023 года члены организованной группы похищали деньги у людей пожилого возраста, сообщая им ложные сведения о совершении ДТП их родственниками. Аферисты предлагали пенсионерам передать деньги якобы для непривлечения их родных к ответственности.

Что касается пермячки, то она приходила домой к потерпевшим, забирала средства, а затем вносила их на подконтрольные преступной группе счета. Часть денег она оставляла себе в виде "вознаграждения". Всего таким способом у девяти жителей Свердловской области в возрасте от 62 до 92 лет было похищено около 3 млн рублей.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело жительницы Прикамья направлено в Серовский городской суд. Дело в отношении ее соучастников выделено в отдельное производство.