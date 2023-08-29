Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения 16-летней фигуристки в Москве

Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве. Об этом сообщили в СУ СКР по Москве.

"Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении ведомства.

28 августа девушка вышла с катка на "Чкалов Арене" и ушла в сторону Владимирской церкви и далее — в парк на набережной. Она попала на камеры около 19 вечера. С тех по ее местонахождение неизвестно.

Ранее вещи Алины были найдены на Покровской набережной Москвы-реки, но следов ее самой обнаружить не удалось. К поискам подключились водолазы.

Горбачева является победительницей первенства России по фигурному катанию этого года в женском одиночном разряде.