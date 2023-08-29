Стрелков пробудет в СИЗО до 18 сентября – суд не стал менять меру пресечения

Мосгорсуд поддержал решение Мещанского районного суда и оставил под стражей экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).

"Гиркин, обвиняемый в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, пробудет под стражей до 18 сентября 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Решение о заключении Стрелкова под стражу было принято судом 21 июля, его направили в СИЗО "Лефортово".

В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело Стрелкова, заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

По 282 статье УК Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".