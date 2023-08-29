Адвокату из Нижневартовска угрожают расправой за глумление над гибелью Пригожина

Адвокат из Нижневартовска Хамзат Израилов в запрещенной в России социальной сети посмеялся над гибелью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Маскировка не помогла", - прокомментировал он одну из своих сторис о гибели "вагнеровцев", добавив к публикации смеющиеся смайлы.

Поступок адвоката не оставили без внимания. Скриншот поста разлетелся по социальным сетям. Сейчас, по данным telegram-канала "Осторожно | Югра", югорчанин опасается за свою жизнь, поскольку после публикаций ему начали поступать звонки с угрозами. В частности, ему обещали "разбить голову кувалдой".

По словам самого адвоката, причиной публикации таких постов стали июньские события.

Напомним, 23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале так называемого "марша справедливости". После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Вооруженный мятеж", а Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным.

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа. Пригожин заявил, что офицеры работают "штатно", им никто не мешает. С обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще. После этого некоторые соединения ЧВК "Вагнер" выдвинулись из Ростовской области по федеральной трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы. В течение дня они прошли Воронежскую и Липецкую области.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту летели оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.