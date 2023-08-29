В Челябинской области пьяный мужчина ударил ножом прохожего

В Южноуральске Челябинской области мужчина несколько раз ударил ножом прохожего. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Инцидент произошел днем 28 августа на улице Спортивной. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, сообщение в полицию поступило от очевидцев нападения. По "горячим следам" нападавшего задержали. Им оказался пьяный ранее судимый 49-летний местный житель.

На прохожего он напал из хулиганских побуждений, с пострадавшим он не был знаком. Подозреваемый нанес мужчине несколько ударов острым предметом в область грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.