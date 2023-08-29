Российские власти обязали производителей устанавливать на все смартфоны RuStore

Российское правительство обязало предустанавливать отечественный магазин приложений RuStore на все продаваемые в стране гаджеты, даже если это запрещают правообладатели операционных систем (Android или iOS), передает РБК.

Также в постановлении правительства изготовителям предписано "обеспечить недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с аналогичными программами других разработчиков, не менее благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов, автоматическое обновление, сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств".

Разработчиком RuStore является VK, поддержку оказывало Минцифры России. Магазин приложений был запущен на фоне введения санкций – в качестве альтернативы App Store для iOS и Google Play для Android. Впрочем, RuStore позволяет скачивать приложения только на Android-устройства, система iOS не позволяет добавления неверифицированных приложений.