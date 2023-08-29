29 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минпросвещения опровергли данные об исключении из ЕГЭ русских классиков

В Минпросвещения заявили, что информация об исключении из ЕГЭ по литературе произведений Пушкина и других российских "классиков" не соответствует действительности.

Пресс-служба ведомства сообщает, что ни одно из произведений древнерусской литературы, литературы 18-го и первой половины 19-го веков не исключено из школьной программы.

В Минпросвещения подчеркнули, что "в соответствии с отечественной традицией преподавания литературы произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении основного государственного экзамена". Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой объяснить, почему из списка книг для подготовки к ЕГЭ по литературе исчезли произведения русских классиков.

Напомним, на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) опубликован проект ЕГЭ по литературе, к которому до 30 сентября принимаются вопросы и предложения. В проекте экзамена по литературе 2024 года отсутствуют Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Фонвизин, Жуковский. При этом в нем появились зарубежные литературные деятели. Как завили в Рособрнадзоре, произведения указанных классиков изучаются до 9 класса, а ЕГЭ проверяет знания, полученные в 10-11 классах.

Теги: Минпросвещения, ЕГЭ, Пушкин, классики


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