"Уральские авиалинии" оправдались за сотрудника в "Домодедово", не пускающего на рейсы без доплаты за ручную кладь

Авиакомпания "Уральские авиалинии" попыталась оправдаться за своего сотрудника из "Домодедово", ставшего известным на всю страну. Ильдар Латыпов, по рассказам очевидцев, требует доплату за ручную кладь, даже если она проходит калибратор, и занимается самоуправством, самостоятельно решая, кого пускать на борт, а кого снять с рейса.

Напомним, что в сети начали распространяться видео, где Латыпов снимает пассажиров с рейсов якобы за неадекватное поведение. Взяв у одной из пассажирок доплату и услышав в ответ "Пусть эти деньги вам боком выйдут", сразу же отменил операцию и снял женщину с рейса. Женщина стала извиняться, говоря, что дома ее ждет 9-летний ребенок. По словам очевидцев, только через 10 минут извинений и просьб, сотрудник авиакомпании наконец пропустил женщину.

Другой пассажир умолял Латыпова на коленях - пропустили его или нет остается неизвестным. На видео происходящее сотрудник снимать запрещает, требует удалить видео, угрожая не пустить на рейс.

Однако у авиакомпании на все происходящее свой взгляд. По мнению представителей "Уральских авиалиний", видео, снятые пассажирами, не отражают действительность, демонстрируя только следствие, а не причину снятия с рейса.

"Представленные видеофайлы не отражают полной картины возникшей ситуации, так как запись смонтирована с разных рейсов, в разные даты вылета и фиксирует только факт отказа в перевозке, то есть следствие, а не причину отказа. Представитель авиакомпании действовал на основании норм законодательства, правил авиакомпании в части контроля провоза ручной клади", - отмечает пресс-служба компании.

Там напомнили, что ручная кладь не должна превышать габариты 55х40х20 и веса в 10 кг. Представитель авиакомпании имеет право проверить габариты не только на стойке регистрации, но и на выходе для посадки в самолет. Любое отклонение считается превышением веса или размера, за которые требуется оплата.

"В случае отказа пассажира воздушного судна оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке согласно п. 4 ст. 107 Воздушного Кодекса РФ", - отметили в пресс-службе.

Исходя из публикаций в СМИ, Ильдар Латыпов искренне злорадствует в социальных сетях, ехидно отвечая недовольным пассажирам. Он якобы смеется над теми, кого не пустил на рейс, говоря, что таким образом экономит кучу денег для компании, а потому является востребованным сотрудником. Латыпов также не скрывает в комментариях, что получает удовольствие от замешательства пассажиров и моментов, когда его начинают умолять. Вот как это прокомментировали в "Уральских авиалиниях":

"Обращаем ваше внимание, что аккаунт в социальной сети, якобы принадлежащий Ильдару Латыпову, является фальшивым и создан с целью очернить репутацию представителя и авиакомпании".

Несмотря на все это, авиаперевозчик должен был отреагировать на жалобы пассажиров, которые, как выяснилось, поступают уже около года. В связи с этим руководство компании, которая осуществляет представительские функции в аэропорту, провело разъяснительную беседу не только с Ильдаром Латыповым, но и со всем коллективом наземного обслуживания, взаимодействующего с пассажирами в "Домодедово".