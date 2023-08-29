Куйвашев извинился перед послом Азербайджана за поздравление спикера думы Екатеринбурга

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принес извинения послу Азербайджана в России за спикера городской думы Екатеринбурга Игоря Володина. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

Напомним, недавно в Екатеринбурге прошло мероприятие по случаю "30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики", которое посетил Володин и выступил там с поздравлением. При этом республика существовала всего два месяца в 1993 году, и политик угодил в эпицентр международного скандала.

После этого посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста, настаивая, что в городе пропагандировали отказ от территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской республики. Особое внимание в посольстве уделили Игорю Володину, попросив МИД принять безотлагательные меры в отношении спикера и организаторов, и впредь не допускать подобных мероприятий.

Сам Володин рассказал Накануне.RU, что он не стремился кого-то обидеть, а история с жалобой в МИД является попыткой зацепить его на политическом поле, помешав предвыборной кампании в думу.

Как пишет "Не для протокола", после поднявшегося резонанса губернатор Куйвашев извинился перед послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы за ситуацию с Володиным.

"После инцидента посольство Азербайджана направило в МИД ноту протеста, а губернатору – письмо, в котором назвало действия Володина недопустимыми и попросило принять меры. В новом созыве думы Игорь Володин спикером не будет", - утверждает канал.

Ранее в Сети появилась видеозапись поздравления Володиным несуществующей республики с 30-летием независимости.