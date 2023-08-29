29 Августа 2023
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На месте крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области обнаружили тела трех человек

В Челябинской области на месте крушения вертолета Ми-8 обнаружены тела трех погибших, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о падении вертолета в районе поселка Прудного поступило сегодня днем. К месту были направлены силы и средства чрезвычайного ведомства.

"По прибытию обнаружено горение вертолета МИ-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших. Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал", - рассказали в пресс-центре.

Напомним, вертолет упал в лесу рядом с поселком Прудный. Недалеко от этого место находится военный аэродром Шагол. Из мирных никто не пострадал. На борту находился экипаж, пассажиров не было. Борт выполнял учебно-тренировочный полет,

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения вертолета. По словам главы региона, вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ.

Теги: вертолет, Ми-8, крушение,


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