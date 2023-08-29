Верховный суд разрешил увольнять пьяных работников без освидетельствования

Верховный суд разрешил работодателям увольнять сотрудников, появившихся на работе пьяными, без медицинского освидетельствования. Это произошло после того, как был восстановлен в своей должности слесарь, пришедший на работу нетрезвым.

"Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом", - цитирует ТАСС решение.

Ранее слесарь петербургского завода "Красный октябрь", производящего вертолетные двигатели, пришел на работу нетрезвым. Он написал объяснительную, извинился, однако от экспертизы отказался. Руководство завода уволило рабочего, однако он обратился в суд, который восстановил его на рабочем месте, мотивируя это тем, что не было объективно установлено опьянение сотрудника. Верховный суд пересмотрел это решение, указав на необходимость учитывать совокупность факторов, способных подтвердить опьянение работника. Дело отправлено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.