29 Августа 2023
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Фото: Reuters/Leonhard Foeger

В Чехии начали расследование из-за работы Raiffeisen Bank в России

Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии приступил к расследованию в отношении австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), продолжающей работать в России.

Поводом послужило обращение чешской Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Ее представители отметили, что банк "получает огромную прибыль", которая через уплаченные в России налоги тратится на финансирование боевых действий на Украине, пишет РБК.

В марте Европейский центральный банк потребовал от австрийской группы свернуть бизнес в России. По данным Reuters, ЕЦБ требует представить план по уходу из РФ, предусматривающий продажу или закрытие подразделения. При этом в группе сочли действия ЕЦБ неправомерными. Компания на тот момент уже приступила к оценке российского бизнеса с перспективой продажи или других вариантов ухода с рынка.

Raiffeisen Bank стал одним из ключевых банков в России после ввода санкций. На него приходится около четверти всех переводов в евро в страну, компания обслуживает до половины транснациональных платежей российских резидентов. Также российское подразделение приносит группе примерно половину всей прибыли.

Теги: Raiffeisen Bank, Чехия, Россия


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