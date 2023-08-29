В Тюмени ребенок в школе порвал коленный сустав

В Тюмени ребенок порвал коленный сустав в школе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел еще 15 мая, в школе №68. Во время перемены мальчик запнулся о порог в проходе между партами, откуда торчали саморезы и упал коленом на них. Школьнику оказали помощь медики ОКБ №2, где ребенку был поставлен диагноз "Рваная рана левого коленного сустава". Врачи наложили мальчику швы, назначили лечение.

Стороны урегулировали конфликт мирно. Сегодня стало известно, что Ленинский районный суд утвердил мировое соглашение, по которому родители отказываются от иска, а школа выплачивает родителям ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.