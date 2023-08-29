Алексей Текслер подтвердил, что упавший вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области.

По словам главы региона, вертолет потерпел крушение в районе Красного Поля в Сосновском районе. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. По предварительным данным, погибли три человека.

"Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие", - сообщил он.

Напомним, вертолет упал в лесу рядом с поселком Прудный. Недалеко от этого место находится военный аэродром Шагол. Из мирных никто не пострадал. На борту находился экипаж, пассажиров не было. Борт выполнял учебно-тренировочный полет,