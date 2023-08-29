Появились видеокадры с пропавшей фигуристкой Алиной Горбачевой

Прокуратура Москвы опубликовала кадры с камер видеонаблюдения рядом с "Чкалов-Ареной". На них видно, как пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачева и направляется в сторону парка на набережной.

Ранее вещи девочки были найдены на Покровской набережной Москвы-реки, но следов ее самой обнаружить не удалось.

Между тем, в сети и СМИ появляются подробности о Горбачевой. Так, ряд Telegram-каналов упоминает о странном мужчине, который иногда появлялся рядом с катком, где у юных фигуристок проходили тренировки. Также сообщается, что Горбачева, якобы, незадолго до исчезновения поссорилась с тренером и у девочки даже были мысли о переходе к другому специалисту.

Горбачева является победительницей первенства России по фигурному катанию этого года в женском одиночном разряде. Спортсменка родилась в Краснодаре, выступает за Тверскую область, хотя тренируется в Москве.