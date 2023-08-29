29 Августа 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Первое заседание регионального отделения Ассамблеи народов России прошло сегодня в Тюмени

Первое заседание регионального отделения Ассамблеи народов России прошло сегодня в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На встрече с участием губернатора Тюменской области Александра Моора представители организации обсудили вопросы совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия в Тюменской области.

"В 2023 году в Тюменской области поддержано более 100 общественных инициатив, направленных на сохранение многообразия национальных культур. В мероприятиях приняли участие более 70 000 человек. Практически 90% участников опроса общественного мнения положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. Это результат многолетнего кропотливого труда и сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и национальных общественных объединений", - заявил губернатор Александр Моор.

Заседание регионального отделения Ассамблеи народов России(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В заседании приняли участие представители муниципальных образований, национальных общественных объединений и национально-культурных автономий региона.

Тюменское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" создано в июне 2022 года.

Теги: Ассамблея народов России, заседание, Александр Моор


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