29 Августа 2023
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Политика Курганская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Курганской области посоветовал чиновникам не ждать благодарности за свою работу

Глава Курганской области Вадим Шумков поделился с подписчиками своего telegram-канала размышлениями о различных пожеланиях, которые он слышит. Например, нередко те, с кем он встречается, губернатор слышит пожелания "терпения в работе". Он предает эти слова своим коллегам, работающим на государственной и муниципальной службе. Дает Шумков и другие инструкции.

"Еще я им часто говорю о том, что за свою работу не нужно ждать благодарности. Если такое и случится, пусть это будет как бонус к тому, что вы делаете каждый день. Но целенаправленно ожидать, что все и всегда будут вас благодарить, напрасно. Это не про вас и не про вашу деятельность", - написал Шумков.

Напомним, ранее Шумков вновь занялся рассуждениями об экономике России. Он считает, что на фоне падения рубля и роста цен, введение обязательного возврата 100% валютной выручки смотрится лучше увеличения размера ставки. Губернатор сообщил, что первое затрагивает личные интересы нескольких десятков крупных экспортов, второе – интересы миллионов предприятий и десятков миллионов граждан, плюс бьет по росту экономики и строительства. ЦБ поднимает ставку, так как за рост экономики, стройку, цены на товары и благосостояние граждан он не отвечает.

"Стране нужен Госбанк", - подытожил Шумков.

Теги: Вадим Шумков, Курганская область, благодарность


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