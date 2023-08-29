ВС России впервые перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"

Российские силы ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельную ракету "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в Минобороны России.

Ракету "Нептун" удалось перехватить впервые.

Противокорабельная ракета Р-360 "Нептун" была разработана киевским конструкторским бюро "Луч", конструкция этой ракеты основана на советской Х-35. В октябре прошлого года Минобороны сообщало об ударе по цехам предприятия в Харькове, где производятся головные части для ракет, напоминает РБК.