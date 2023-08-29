29 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

На Свердловской магистрали начнет курсировать новый комфортабельный электропоезд ЭП2ДМ

Новый комфортабельный российский электропоезд ЭП2ДМ поступил на Свердловскую железную дорогу для пригородных перевозок. Он будет курсировать по направлению Тюмень – Ишим уже в сентябре, а перед этим должен пройти необходимые процедуры регистрации, технического обслуживания и первоначальной обкатки.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, шестивагонные поезда этой серии были представлены на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение. Экспо", который состоялся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. До конца года на Свердловскую магистраль поступят еще пять таких поездов, которые заменят прежние составы на пригородных маршрутах в Тюменской области.

Электропоезд ЭП2ДМ(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Все комплектующие произведены в России и соответствуют самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Для изготовления кузова использовались вибро- и звукоизоляционные материалы, а также герметичные тонированные стеклопакеты. В вагонах будет работать кондиционер с обеззараживанием воздуха и экологические чистые туалеты.

Электропоезд ЭП2ДМ(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Для более комфортной поездки изменена форма сидения и спинки диванов, установлено светодиодное освещение, ЖК-информационные табло и USB-розетки с функцией быстрой зарядки в каждом кресле. Предусмотрены места для хранения верхней одежды, ручной клади и даже велосипедов.

Для маломобильных людей в головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок. Туалетные комнаты тоже оборудовали, учитывая потребности пассажиров. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.

Туалет в электропоезде ЭП2ДМ(2023)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Теги: СвЖД, электропоезд,  ЭП2ДМ, Санкт-Петербург


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