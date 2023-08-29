На Свердловской магистрали начнет курсировать новый комфортабельный электропоезд ЭП2ДМ

Новый комфортабельный российский электропоезд ЭП2ДМ поступил на Свердловскую железную дорогу для пригородных перевозок. Он будет курсировать по направлению Тюмень – Ишим уже в сентябре, а перед этим должен пройти необходимые процедуры регистрации, технического обслуживания и первоначальной обкатки.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, шестивагонные поезда этой серии были представлены на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение. Экспо", который состоялся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. До конца года на Свердловскую магистраль поступят еще пять таких поездов, которые заменят прежние составы на пригородных маршрутах в Тюменской области.

Все комплектующие произведены в России и соответствуют самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Для изготовления кузова использовались вибро- и звукоизоляционные материалы, а также герметичные тонированные стеклопакеты. В вагонах будет работать кондиционер с обеззараживанием воздуха и экологические чистые туалеты.

Для более комфортной поездки изменена форма сидения и спинки диванов, установлено светодиодное освещение, ЖК-информационные табло и USB-розетки с функцией быстрой зарядки в каждом кресле. Предусмотрены места для хранения верхней одежды, ручной клади и даже велосипедов.

Для маломобильных людей в головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок. Туалетные комнаты тоже оборудовали, учитывая потребности пассажиров. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.