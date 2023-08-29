Исследование: свердловчане стали чаще проводить отпуск за границей

Этим летом жители Свердловской области стали чаще путешествовать по миру. К таким выводам пришли в компании МегаФон, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МегаФона на Урале, в этот летний сезон за границу выехало на 35% больше отдыхающих, чем годом ранее. Согласно исследованию, жители Свердловской области успели побывать более чем в 130 странах мира. По динамике турпотока вперед вырвались Камбоджа, Куба, Иордания, Исландия, Вьетнам, Малайзия и Алжир – к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне.

По общему числу путешественников в лидерах оказались привычные Турция и Абхазия – их выбрал каждый третий турист из Свердловской области. В пятерку самых популярных направлений также вошли Грузия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что с 1 октября открываются авиарейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби. Ранее полеты из столицы Урала в столицу ОАЭ не осуществлялись.