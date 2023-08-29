29 Августа 2023
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Фото: www.independent.ie

В Ватикане объяснили восторг Папы Римского по поводу российской империи

В Ватикане ответили на критику Киева в адрес Папы Римского. Ранее он обратился к российской молодежи, назвав ее "наследниками великой России — великой России, святых, Петра I и Екатерины II, великой российской империи".

Официальный представитель Папы Римского Маттео Бруни заявил, что понтифик призывал россиян "к сохранению и продвижению всего положительного в великом культурном и духовном наследии России". При этом он не стремился "превозносить империалистическую логику и правительственных деятелей".

Папа Франциск выступил с обращением 25 августа – во время общения с католической молодежью Санкт-Петербурга по видеосвязи. У Кремля его слова вызвали одобрение и поддержку, МИД Украины назвал высказывания понтифика "империалистической пропагандой", передает РБК.

Теги: ватикан, папа римский, российская империя


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