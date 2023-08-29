Глава Перми Эдуард Соснин оптимизировал структуру пермской мэрии

Глава Перми Эдуард Соснин принял первое управленческое решение в статусе мэра и изменил структуру администрации города в соответствии со структурой краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил Соснин в своем telegram-канале, ключевые изменения касаются трех блоков и подчинены выстраиванию единой управленческой логики.

"Первым замом главы администрации становится Ольга Андрианова. Она около двух месяцев исполняла полномочия главы города и зарекомендовала себя как управленец, работающий на результат. Она продолжит курировать развитие территории и земельно-имущественные отношения. В ее подчинение переходит управление по экологии и природопользованию, поскольку развитие природных территорий неразрывно связано с земельным законодательством", - сообщил Эдуард Соснин.

В блок "Городское хозяйство", который возглавляет Дмитрий Галиханов, помимо департамента дорог и благоустройства и подведомственных учреждений теперь будет входить и департамент транспорта.

По мнению Соснина, целесообразно собрать их в одном блоке, поскольку ремонт и реконструкция дорог ведется с учетом модернизации маршрутной сети. Вопросы формирования бюджета, развития экономики и промышленной политики, привлечения инвестиций, а также планирования будут аккумулированы в одном экономическом блоке. Исполняет обязанности его руководителя Вера Титяпкина. Структура остальных блоков останется без изменений.