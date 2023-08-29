На Покровской набережной обнаружены вещи пропавшей фигуристки Горбачевой

16-летняя фигуристка Алина Горбачева могла утонуть в Москва-реке — на Покровской набережной нашли ее вещи, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, на место вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция. Специалисты собираются обследовать акваторию.

Известно, что 28 августа девушка вышла с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви и далее — в парк на набережной. Она попала на камеры около 19 вечера.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи фигуристки, пишет РИА Новости.

Горбачева является победительницей первенства России по фигурному катанию этого года в женском одиночном разряде.