Депутат Госдумы появился на кладбище, где может быть похоронен Пригожин

Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге посетил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Ранее в его офисе велась запись в ЧВК "Вагнер".

Власов заявил, что был на кладбище "в связи с рядом мероприятий", передает Telegram-канал "Осторожно, Media".

Ранее в СМИ и сети появились слухи о том, что Пригожина могут похоронить именно на Серафимовском кладбище.

На вопрос о том, известна ли ему дата похорон Пригожина, депутат ответил "Возможно". Он добавил, что "о дате похорон будет объявлено в ближайшее время".

Между тем, на Северном кладбище Санкт-Петербурга началось прощание с Валерием Чекаловым, он был в одном самолете с Пригожиным. Чекалова называли одним из самых приближенных людей Пригожина, вместе они вели разного рода бизнес – от школьного питания до военных контрактов и добычи полезных ископаемых.