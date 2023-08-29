В уральском поселке люди остались без жилья после пожара в двухэтажке

В поселке Третий Северный (Свердловская область) в результате пожара был полностью уничтожен многоквартирный дом. В результате 12 человек, в том числе и четверо несовершеннолетних, остались без крыши над головой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пожар произошел 26 августа в двухэтажном доме №2 по улице Кедровая. Из 12 квартир жилых было 7. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас все жильцы размещены у родственников и знакомых.

Прокуратура Североуральска организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Прокуратура проверит, соблюдались ли соответствующие требования управляющей организацией, а также проконтролирует соблюдение жилищных прав материально пострадавших. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожаро-технической экспертизы.